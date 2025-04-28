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Главы МИД России и Бразилии обсудили участие Лулы да Силвы в мероприятиях ко Дню Победы

Лавров в Бразилии обсудил участие Лулы да Силвы в мероприятиях к Дню Победы
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Adriano Machado/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой участие бразильского президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

Лавров и Виейра провели беседу на полях Совета глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. В ходе встречи министры подробно обсудили график двусторонних контактов, в том числе отдельные параметры предстоящего участия президента Бразилии в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы.

Главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества России и Бразилии в различных областях. Особое внимание было уделено взаимодействию в БРИКС.

Лавров и Виейра также обсудили проблемы урегулирования конфликта на Украине.

21 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Лулой да Силвой.

Ранее появился список с лидерами стран, подтвердившими визит в Москву на 9 Мая.

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