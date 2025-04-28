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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии урегулирование конфликта на Украине

МИД: Лавров обсудил с Виейрой проблематику урегулирования конфликта на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой обсудили проблематику урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Министры затронули ряд международных сюжетов, в том числе проблематику урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Накануне Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Вскоре после посадки министр провел переговоры с Виейрой. Основной целью визита главы МИД РФ является участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 28–29 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящая встреча станет возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня. По словам дипломата, стороны также смогут рассмотреть темы урегулирования кризисов и конфликтов, а также перспективы совершенствования системы глобального управления.

Ранее в Бразилии обвинили Киев в желании усилить конфликт.

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