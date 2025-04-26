Арагчи: эксперты МАГАТЭ могут присоединиться к переговорам США и Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут присоединиться к следующему раунду переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, на следующей встрече к нам присоединятся эксперты из МАГАТЭ», — заявил он после переговоров в Омане.

По его словам, стороны постепенно выходят за рамки общих вопросов и переходят к деталям. Он отметил, что на сегодняшней встрече присутствовали эксперты по экономическим вопросам.

В субботу, 26 апреля, в Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе и снятию с Тегерана санкций. Делегацию США возглавил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Арагчи. 19 апреля в Риме проходил второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Ожидается, что следующая встреча пройдет 3 мая.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли страна атаковать ядерные объекты Тегерана.