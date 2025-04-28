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Депутат парламента Молдавии сообщила об угрозах в ее адрес

Депутат парламента Молдавии Стамате заявила о поступающих ей угрозах
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Михай Карауш/РИА Новости

Бывший министр юстиции и действующий депутат парламента Молдавии Олеся Стамате заявила, что после исключения из правящей партии ей и ее семье стали поступать угрозы. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Стамате, накануне Пасхи она и ее семья подверглись целенаправленным информационным атакам на телевидении и прямым угрозам физической расправы, которые поступили по телефону с разных номеров.

Политик опубликовала запись поступивших ей угроз.

В начале апреля Стамате была исключена из правящей Партии действия и солидарности (PAS) после того, как потребовала расследовать коррупционные схемы, применявшиеся для освобождения из тюрем отбывающих пожизненный срок опасных преступников. В свою очередь руководство PAS обвинило политика в том, что она была одним из авторов принятого закона об амнистии.

5 апреля мэр Кишинева и лидер оппозиционной платформы «Альтернатива» Ион Чебан потребовал отставки депутатов правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» в связи со скандалом вокруг закона об амнистии.

Ранее россиянам посоветовали учитывать риски при планировании поездок в Молдавию.

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