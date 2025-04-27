В Совфеде назвали «подозрительным» самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна

Самоубийство ключевой свидетельницы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффре выглядит подозрительно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание, что Джуффре была настроена на разоблачение Эпштейна. При этом, по его словам, правозащитница неоднократно заявляла, что не станет лишать себя жизни.

«Все выглядит тем более подозрительно, что в свете решения [президента США Дональда] Трампа о раскрытии «списков Эпштейна» Джуффре могла стать ключевым свидетелем в делах против сильных мира сего», — написал сенатор.

26 апреля телеканал NBC сообщил, что Джуффре была найдена мертвой. Тело 41-летней правозащитницы было обнаружено в ее доме на юго-западе Австралии.

Джуффре известна своей судебной тяжбой против принца Эндрю, герцога Йоркского. Она утверждала, что представитель британской королевской семьи неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Ранее стало известно, что ФБР редактирует документы по делу Эпштейна перед публикацией.