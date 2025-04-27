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В Совфеде назвали «подозрительным» самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна

Пушков: самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна выглядит подозрительно
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Самоубийство ключевой свидетельницы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффре выглядит подозрительно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание, что Джуффре была настроена на разоблачение Эпштейна. При этом, по его словам, правозащитница неоднократно заявляла, что не станет лишать себя жизни.

«Все выглядит тем более подозрительно, что в свете решения [президента США Дональда] Трампа о раскрытии «списков Эпштейна» Джуффре могла стать ключевым свидетелем в делах против сильных мира сего», — написал сенатор.

26 апреля телеканал NBC сообщил, что Джуффре была найдена мертвой. Тело 41-летней правозащитницы было обнаружено в ее доме на юго-западе Австралии.

Джуффре известна своей судебной тяжбой против принца Эндрю, герцога Йоркского. Она утверждала, что представитель британской королевской семьи неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Ранее стало известно, что ФБР редактирует документы по делу Эпштейна перед публикацией.

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