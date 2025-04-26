Дело Эпштейна: ключевая свидетельница неожиданно покончила с собой

Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинившую британского принца Эндрю в сексуальном насилии и ставшую одной из центральных фигур расследования дела Эпштейна, нашли мертвой в собственном доме на юго-западе Австралии. Телеканал NBC со ссылкой на семью погибшей сообщил, что 41-летняя женщина скончалась вечером 24 апреля. The Telegraph пишет о вероятном самоубийстве. Именно ее показания привели к судебному иску против принца Эндрю, который завершился его фактическим изгнанием из королевской семьи Великобритании.

Правозащитница Вирджиния Джуффре, обвинявшая члена королевской семьи Великобритании принца Эндрю в изнасиловании, и бывшая одной из ключевых фигур в деле Джеффри Эпштейна, была найдена мертвой. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на ее родственников.

Тело 41-летней Вирджинии Джуффре было обнаружено в ее доме на юго-западе Австралии. Семья правозащитницы сообщила, что смерть наступила вечером 24 апреля, однако подробностей не привела. По информации The Telegraph, речь идет о самоубийстве.

Вирджиния Джуффре известна своей судебной тяжбой против принца Эндрю, герцога Йоркского. Она утверждала, что представитель британской королевской семьи

неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Принц Эндрю категорически отрицал обвинения, заявив, что «не помнит» встреч с Джуффре, а распространенную фотографию, на которой он обнимает девушку называл подделкой .

Скандал привел к лишению Эндрю воинского звания, патронажа и государственной охраны. В 2019 году он был освобожден от публичных обязанностей в роли представителя королевской семьи Великобритании. Также газета The Sun сообщала, что король Карл III предписал своему брату покинуть Букингемский дворец.

В феврале 2022-го стороны заключили мировое соглашение: герцог обязался перечислить Джуффре «существенную» компенсацию (The Telegraph оценивала ее в $16,2 млн) и сделать пожертвование в созданный ею фонд для жертв сексуального насилия. Сообщалось, что покойная королева Елизавета II также внесла в этот фонд около £2 млн.

Дело Эпштейна

Благодаря деятельности Вирджинии Джуффре в центре внимания СМИ оказалась близкая дружба принца Эндрю с миллиардером Джеффри Эпштейном .

Напомним, что после ареста по обвинению в торговле людьми и вовлечении в проституцию несовершеннолетних финансист Эпштейн в июле 2019-го покончил собой в камере тюрьмы MCC New York.

Обстоятельства его гибели в заключении породили много домыслов и конспирологических теорий о том, что он мог быть устранен по приказу высокопоставленных лиц, которые не хотели, чтобы его дело дошло до суда.

В сети публиковались данные из записных книжек Эпштейна, согласно которым, его самолет доставлял влиятельных гостей финансиста на частный остров, где миллиардер предлагал им вступить в связь с несовершеннолетними.

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Ближайшая соратница финансиста Гислэйн Максвелл была осуждена федеральным судом Манхэттена за вовлечение девочек в проституцию и в июне 2022 года получила 20 лет лишения свободы.

В январе 2024-го суд Нью-Йорка частично рассекретил сотни страниц из иска Вирджинии Джуффре к Эпштейну и Максвелл. В новых документах фигурируют ранее скрывавшиеся имена высокопоставленных политиков, бизнесменов и медиаменеджеров, а также подробности схем по перевозке жертв и выплат «рекрутерам».

Администрация Трампа и генпрокурор США Пэм Бонди неоднократно обещали снять гриф «Секретно» c материалов, связанных с расследованием дела Джеффри Эпштейна. В том числе Бонди обещала придать огласке и список клиентов миллиардера, которым он поставлял несовершеннолетних девушек.

27 февраля минюст США опубликовал часть документов, выдав их в виде папок консервативным блогерам, отобранным администрацией Трампа. Впоследствии стало известно, что показанные публике данные являются перепечаткой уже ранее известных документов, в частности опубликованных еще в 2008 году записных книжек Эпштейна.

При этом часть новых публикаций была выдана в цензурированном виде, сообщал CNN, с замазанными именами фигурантов дела. После этого генпрокурор Пэм Бонди в эфире Fox News возложила ответственность за это на ФБР и экс-директора Джеймса Коми.