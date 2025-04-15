Лидер «Альтернативы для Германии» стала менее популярной

Рейтинг лидера ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель снизился за прошедшую неделю. Об этом сообщает Bild со ссылкой на социологический опрос института INSA.

В публикации отмечается, что Вайдель опустилась с 13-го на 17-е место в рейтинге 20 самых популярных политиков Германии. Ее основной конкурент — избранный канцлер ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, поднялся с 11-го на 9-е место.

5 апреля сообщалось, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге немецких политических партий.

За отчетный период рейтинг ХДС/ХСС снизился до 24%. По итогам предыдущего опроса он был на два процентных пункта выше. В свою очередь, АдГ улучшила свои позиции на один процентный пункт

Ранее в АдГ раскритиковали идею перевооружить европейские страны из-за «российской угрозы».