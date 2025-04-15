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Лидер «Альтернативы для Германии» стала менее популярной

Bild: рейтинг лидера «Альтернативы для Германии» Вайдель снизился
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Carsten Koall/Global Look Press

Рейтинг лидера ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель снизился за прошедшую неделю. Об этом сообщает Bild со ссылкой на социологический опрос института INSA.

В публикации отмечается, что Вайдель опустилась с 13-го на 17-е место в рейтинге 20 самых популярных политиков Германии. Ее основной конкурент — избранный канцлер ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, поднялся с 11-го на 9-е место.

5 апреля сообщалось, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге немецких политических партий.

За отчетный период рейтинг ХДС/ХСС снизился до 24%. По итогам предыдущего опроса он был на два процентных пункта выше. В свою очередь, АдГ улучшила свои позиции на один процентный пункт

Ранее в АдГ раскритиковали идею перевооружить европейские страны из-за «российской угрозы».

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