Лавров: Россия не сует свой нос в переговоры США и Ирана, но готова помочь

Лавров: США не просили Россию отказаться от партнерства с Ираном

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS приветствовал контакты, начавшиеся между Ираном и США.

По его словам, РФ не «сует свой нос» в переговоры между странами, если не является их участницей.

«Готовы помочь, если стороны считают, что это принесет пользу. Они это знают», — сказал дипломат.

Он отметил, что Вашингтон никогда не требовал от Москвы прекращения стратегического партнерства с Тегераном.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.