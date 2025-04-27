Яровая призвала отправить детей отдыхать в Анапу

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая призвала проработать вопрос организации детского отдыха в лагерях Анапы. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Если есть сложности с использованием пляжей, это не означает, что нельзя использовать лагеря», — рассказала она.

По ее словам, там есть очень много лагерей, «которые вообще к морю никак не привязаны».

«Если там есть качественная современная инфраструктура, которая позволяет безопасно, качественно, интересно организовывать оздоровление детей», — добавила Яровая.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф. После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.