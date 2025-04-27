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В США создадут элитный клуб для связи бизнеса с правительством

Politico: в США решили создать закрытый клуб для связи бизнесменов с Трампом
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Pexels

Сын президента США Дональд Трамп-младший и крупные инвесторы создадут закрытый элитный клуб для связи богатейших людей страны с администрацией главы государства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в клубе могут состоять представители бизнеса и технологического сектора. Они получат возможность напрямую взаимодействовать с администрацией президента США.

Одним из основателей частного элитного клуба будет спонсор президентской компании Дональда Трампа, банкир Омид Малик. Другими инвесторами выступят издатель Крис Баскирк, а также сыновья спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Зак и Алекс.

До этого сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей, будучи конгрессменом в 2021–2023 годах, получал от $10 тыс. до $20 тыс. от бизнесменов, желающих поужинать с ним. Предприниматели были готовы платить за налаживание связей с «восходящей звездой» аргентинской политики. Сам Милей рассматривал встречи как продолжение работы консультанта.

Ранее США за один день продали 1000 «золотых виз» на $5 млрд.

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