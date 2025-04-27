Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за политики США

WSJ: Исландия может укрепить оборону и возобновить переговоры с ЕС из-за США
close
Depositphotos

Исландия рассматривает возможность укрепить свою обороноспособность и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз в связи с действиями новой администрации США во внешней политике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что угрозы президента США Дональда Трампа забрать датскую Гренландию, введение пошлин и антагонизм по отношению к Европе начали нервировать исландцев.

По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, общество не поддерживало активно вооруженные силы, но это не означает, что страна не может занимать активную оборону и состоять в союзах.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами