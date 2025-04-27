Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за политики США

WSJ: Исландия может укрепить оборону и возобновить переговоры с ЕС из-за США

Исландия рассматривает возможность укрепить свою обороноспособность и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз в связи с действиями новой администрации США во внешней политике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что угрозы президента США Дональда Трампа забрать датскую Гренландию, введение пошлин и антагонизм по отношению к Европе начали нервировать исландцев.

По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, общество не поддерживало активно вооруженные силы, но это не означает, что страна не может занимать активную оборону и состоять в союзах.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.