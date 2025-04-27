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Орбан обратился к Европе с призывом из-за Украины

Орбан обратился к Европе с призывом прекратить военный психоз из-за Украины
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить военный психоз, охвативший Европу. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Без Америки у Украины нет шансов — но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед — это путь мира!» — написал глава венгерского кабмина.

11 апреля Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией. По его словам, для этого Украина «в сговоре с брюссельскими бюрократами» перекрыла проходящий по ее территории газопровод, из-за чего поставки газа на восток Венгрии почти прекратились. При этом премьер отметил, что вместо газа с востока (из России) его страна теперь получает энергоресурсы с юга, то есть из Турции.

В конце марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны России и продолжая оказывать военную помощь Киеву. По словам дипломата, для ЕС недопустимо проводить политику эскалации войны.

Ранее в Венгрии призвали не дать Украине войти в Евросоюз.

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