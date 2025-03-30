Сийярто: ЕС занимается провокациями, заявляя об угрозе со стороны России

Лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную помощь Украине. Об этом в интервью Kossuth рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, для ЕС недопустимо проводить политику эскалации войны.

Министр считает, что сегодня ни одна страна Евросоюза не находится под угрозой со стороны России. Опасностью для ЕС является «провоенная политика Брюсселя», утверждает Сийярто.

Он добавил, что в Евросоюзе не могут смириться с тем, что новая администрация США выступает за мир и ведет переговоры с Москвой.

26 марта Еврокомиссия (ЕК) призвала европейцев поддерживать дома запасы самого необходимого минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов.

В стратегии утверждается, что Евросоюз должен быть готов защищать своих граждан и ключевые общественные функции, которые имеют решающее значение для демократии и повседневной жизни.

Ранее в Британии предрекли провал плану Европы по перевооружению на €800 млрд.