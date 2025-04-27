Появились подробности об укравшем сумку у министра внутренней безопасности США

Подозреваемый в краже сумки у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм находился в стране нелегально, его задержали. Об этом телеканалу NBC рассказал прокурор округа Колумбия Эд Мартин.

Прокурор заявил, что на данный момент сотрудники органов ищут вероятного второго злоумышленника. Он также находится в Соединенных Штатах незаконно. Делом занимаются в том числе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля, уточнил Мартин.

«Президент США Дональд Трамп велел нам предъявить этим находящимся в стране нелегально людям обвинения, вести это дело и депортировать их как можно скорее», — сказал он.

Мартин также добавил, что укравший сумку у Ноэм точно знал, что делает и действовал уверенно, он «не был вором-любителем».

21 апреля сообщалось, что неизвестный мужчина украл сумку чиновницы, в которой находились ключи, пропуск и крупная сумма денег. Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре Вашингтона, где ужинала Ноэм.

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Ранее в США мужчина украл курицу у бывшей девушки и был арестован.