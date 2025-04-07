NDTV: в США мужчина украл курицу у бывшей девушки и был арестован

В США мужчина украл курицу у своей бывшей девушки и был арестован, пишет New York Post.

Инцидент произошел 29 марта, когда в офис шерифа округа Китсап поступил звонок от взволнованной женщины. Она сообщила, что бывший бойфренд выбил заднюю дверь дома и скрылся с ее любимой курицей. Полицейские оперативно отреагировали на вызов и приехали по адресу.

В ходе поисков офицеры обнаружили мужчину в ближайшем лесу. На кадрах с полицейских камер видно, как задержанный, крепко держа курицу в руках, эмоционально кричал, что «у него есть Полли». Американец явно переживал за судьбу птицы, умоляя полицейских не причинять ей вреда.

Офицеры проявили понимание и постарались успокоить подозреваемого. После непродолжительных переговоров мужчина согласился сотрудничать со стражами порядка. Полиция разрешила ему посадить курицу в патрульную машину, после чего задержала его.

Как сообщили в правоохранительных органах, курица была благополучно возвращена законной владелице. Что касается мотивов поступка мужчины, они остаются неясными. Возможно, это была попытка таким необычным способом воздействовать на бывшую партнершу.

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