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Карьера американских чиновников будет зависеть от их отношения к Трампу

WSJ: чиновников США будут проверять на готовность следовать политике Трампа
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Nathan Howard/Reuters

Готовность следовать политическому курсу президента США Дональда Трампа станет ключевым фактором при приеме американских госслужащих на работу или для их увольнения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Утверждается, что американские ведомства перейдут на новую систему с 1 октября этого года. Контроль за кадровой политикой будет осуществлять Федеральное управление кадров, которое является независимым органом при правительстве США.

По данным источников газеты, чиновников будут оценивать на готовность «добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента». Как пишет WSJ, ранее госслужащих оценивали на основании их компетентности, деловой хватки и лидерских качеств. В публикации подчеркивается, что для приема новых сотрудников ведомствам не требовалось одобрение Федерального управления кадров.

До этого Дональд Трамп заявил, что знает о существовании «некоторых лазеек», которые позволят ему обойти конституционный запрет и переизбраться на третий президентский срок. Американский лидер отказался более подробно обсуждать эту тему и уточнять, о каких именно «лазейках» ведет речь. Он лишь подчеркнул, что не поддерживает использование этих методов.

Ранее Маск заговорил о четвертом сроке Трампа.

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