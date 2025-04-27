Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «неуверенности» Хегсета после утечек

NBC узнал о «неуверенности» Хегсета в своем положении после утечек
close
Leah Millis/Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе. Об этом заявили NBC News два чиновника.

Как сообщает издание, Хегсет хочет, чтобы президент Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сообщений, и уделяет больше внимания публичным выступлениям.

Источники сообщают, что ситуация в Пентагоне остается напряженной.

Недавно сообщалось, что Белый дом начал поиски кандидата на пост главы Пентагона на фоне череды скандалов с действующим министром обороны Питом Хегсетом.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

Ранее в США оценили информацию об утечках секретных данных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами