В США заявили о «неуверенности» Хегсета после утечек

NBC узнал о «неуверенности» Хегсета в своем положении после утечек

Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе. Об этом заявили NBC News два чиновника.

Как сообщает издание, Хегсет хочет, чтобы президент Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сообщений, и уделяет больше внимания публичным выступлениям.

Источники сообщают, что ситуация в Пентагоне остается напряженной.

Недавно сообщалось, что Белый дом начал поиски кандидата на пост главы Пентагона на фоне череды скандалов с действующим министром обороны Питом Хегсетом.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

Ранее в США оценили информацию об утечках секретных данных.