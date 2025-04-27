Марочко: Киев пытается удержать Часов Яр для своей репутации в переговорах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие несколько недель любыми силами будут предпринимать попытки удержать контроль над Часовым Яром в Донецкой Народной Республике для усиления своих позиций в переговорах. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

«Часов Яр это — один из населенных пунктов, который нужно удержать украинским боевикам для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорном процессе», — заявил собеседник агентства.

Марочко добавил, что, по его мнению, ВСУ будут пытаться удержать город всеми силами в течение двух-трех недель, когда уже будут понятны результаты переговорных процессов.

26 апреля президент России Владимир Путин заявил о разгроме украинских военных в Курской области. Многие западные СМИ обсуждают заявление российского лидера: ряд изданий отмечает, что произошедшее стало провалом планов Киева на обмен территорий Донбасса, тогда как другие называют это устранением одного из затруднений, мешающих переговорам по урегулированию конфликта.

Ранее в США указали на виновных в саботаже переговоров по Украине.