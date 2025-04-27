Немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич выразил мнение, что власти Германии и Евросоюза (ЕС) загнали себя в тупик в отношении к Украине. Так в разговоре с РИА Новости он прокомментировал провал украинских войск в Курской области и его восприятие в Евросоюзе и в Берлине.

По словам эксперта, тот факт, что западные спецслужбы в разной форме действуют на территории Украины, уже сам по себе отвечает на вопрос о том, насколько Германии или ЕС известно о ходе боевых действий. По мнению Колунджича, «другое дело — как общественность, СМИ и политики это оценивают и готовы ли открыто об этом говорить».

По словам собеседника агентства, в обозримой перспективе ни Германия, ни Евросоюз в целом не склонны менять свой подход к украинскому конфликту. Он отметил, что политические элиты и медиа продолжат, как и прежде, игнорировать действительное положение дел, поддерживая среди населения иллюзию возможности возвращения к докризисному статус-кво. Как подчеркнул собеседник, сложившаяся ситуация представляет собой замкнутый круг, выход из которого в текущих условиях представляется крайне затруднительным.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от Вооруженных сил Украины и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Это первое официальное подтверждение российской стороной участия северокорейских военных в боевых действиях. До этого разведки США, Южной Кореи и Украины сообщали о переброске сил КНДР в зону конфликта, но в Москве это отрицали.

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