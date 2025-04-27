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Карьере Сырского предрекли конец после освобождения Курской области

Дандыкин назвал разгром ВСУ в Курской области лебединой песней Сырского
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Roman Chop/AP

Авантюра в Курской области, вероятно, станет «лебединой песней» главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин заявил в разговоре с РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что украинская армия лишилась в Курской области большого количества своих военных, а также танков и другой техники.

«Все, что можно, было хорошее, собрали, бросили в эту авантюру. Ну, я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня, если можно лебедей так называть», — сказал он.

Как пишет немецкая газета Berliner Zeitung, установление украинского контроля над территориями в Курской области было важно для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он рассчитывал обменять их на территории Донбасса. Таким образом, теперь Зеленский остался без своего «козыря» для переговоров.

Ранее в Турции заявили, что освобождение Курской области стало поражением Зеленского.

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