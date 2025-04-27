Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, предпочитая «продолжать подкармливать своих сторонников иллюзиями». Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости.

По его мнению, Зеленский имел возможность показать свою способность реально оценивать происходящее, признав исторический выбор жителей полуострова присоединиться к России. Однако он вынужден оставаться заложником собственной политики. По вопросу Крыма опираться на союзников в Европе точно не стоит, уверен депутат.

«В Евросоюзе нет единого мнения по этому вопросу, а милитаристские настроения отдельных лидеров поддерживают не все», — сказал Нестеренко.

В свою очередь полковник США в отставке Эрл Расмуссен сделал заявиление, что в саботаже мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта виноваты президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники. Украина направлена на продолжение конфликта.

Ранее в Турции заявили, что освобождение Курской области стало поражением Зеленского.