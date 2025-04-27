Россия имеет право вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь египетского Центра политических и стратегических исследований имени аль-Фараби Мухтар Гобаши.

«Разговоры Украины о навязывании предварительных условий для переговоров бесполезны и неприемлемы», — сказал собеседник агентства.

Гобаши добавил, что Украина не сможет вести с Россией боевые действия в предстоящие годы, особенно после боев в Курской области. Эксперт напомнил, что там были ликвидированы 75 тысяч украинских солдат.

Среди прочего собеседник агентства указал на факт того, что Вашингтон поддерживает российскую сторону и начал понимать при президенте США Дональде Трампе, что война на Украине иссушает ресурсы и западного мира.

Гобаши подчеркнул, что право Москвы — не вести никаких переговоров при наличии предварительных условий, а также не покидать какие-либо территории.

До этого президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел американский спецпосланник Стивен Уиткофф с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

На встрече со спецпосланником американского лидера Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий.

Ранее в Турции объяснили, чем опасно для Украины сопротивление переговорам.