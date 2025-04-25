Зеленский снова отверг позицию Трампа по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг позицию своего американского коллеги Дональда Трампа по Крыму, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция (по Крыму. — «Газета.Ru») неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина юридически не признает никаких временно оккупированных территорий, ссылаясь на международное право.

До этого Зеленский говорил, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия.

25 апреля Трамп в интервью журналу Time сообщил, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот факт хорошо понимает и Зеленский. Глава Белого дома добавил, что полуостров стал частью России уже довольно давно.

Ранее странам-членам НАТО спрогнозировали раскол из-за вопроса о признании Крыма частью РФ.