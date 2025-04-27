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В Польше отреагировали на слова Лаврова о нацизме в Европе

O2: в Польше назвали агрессивными слова Лаврова о возрождении нацизма в Европе
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Автор польского издания O2 Марцин Левицки назвал агрессивными слова главы МИД России Сергея Лаврова о возрождении нацизма в Европе.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов [не посещать Парад Победы 9 мая в Москве]. Лавров ответил, что «Россия не потерпит нацизма», используя агрессивную риторику», — говорится в материале O2.

Как отмечается в статье, официальный представитель президента России Дмитрий Песков также использовал схожие резкие формулировки. В то же время, по мнению автора материала, запланированный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая может быть воспринят как демонстрация поддержки российской военной операции на Украине.

22 апреля в Польше возмутились из-за резкой критики Лаврова в адрес Евросоюза из-за запрета европейским политикам приезжать в Москву на Парад Победы.

20 апреля дипломат заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили Парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.

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