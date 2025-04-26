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Маск репостнул запись о Зеленском как о диктаторе

Маск репостнул запись в соцсети Х, в котором Зеленского назвали диктатором
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск репостнул в соцсети Х запись о том, что президент Украины Владимир Зеленский соответствует определению диктатора «по любым честным меркам».

В посте, о котором идет речь, говорится об утверждении Зеленского, что приостановка демократических институтов, включая свободную прессу, была «необходимой мерой военного времени против российской агрессии». Автор публикации отметил, что украинский лидер начал закрывать критикующие Киев телеканалы без решения суда и сделал это за год до полномасштабного конфликта с Россией.

«По любым честным меркам он соответствует определению диктатора из учебника — тот, кто подавляет инакомыслие не во имя выживания, а в погоне за бесконтрольной властью», — говорится в посте.

Маск репостнул эту запись к себе на страницу, но при этом не стал сопровождать ее какими-либо комментариями.

Незадолго до этого ирландский журналист Чей Боуз резко осудил Зеленского за его внешний вид во время прощания с папой римским Франциском в Ватикане. Публицист отметил, что украинский лидер отвратителен, поскольку надел черное милитари. Журналист подчеркнул, что Зеленский — диктатор, который никого не уважает.

Ранее в ЮАР опротестовали визит Зеленского.

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