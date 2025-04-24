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В ЮАР выступили против визита Зеленского

В ЮАР левые партии выступили с протестами против визита Зеленского в Преторию
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Alina Smutko/Reuters

Представители Социалистической партии МР и Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) выступили с протестами против визита президента Украины Владимира Зеленского в Преторию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Newzroom Afrika.

Пресс-секретарь Социалистической партии МР Нхламуло Ндхлела в эфире телеканала назвал Зеленского «марионеткой Запада» и заявил, что украинскому президенту не рады в ЮАР.

«Пусть убирается обратно», — подчеркнул он.

Кроме того, Ндхлела подчеркнул, что Зеленский является «диктатором», которым «должен заняться Международный уголовный суд».

Утром 24 апреля Зеленский в Telegram-канале сообщил, что прилетел со своей женой в Южно-Африканскую Республику для встречи с президентом Сирилом Рамафосой. По его словам, украинская сторона работает над вовлечением стран G20 в дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил уверенность, что стороны смогут укрепить культурные и образовательные связи.

Спустя некоторое время Зеленский написал, что программа его визита в ЮАР будет сокращена. Он добавил, что решил вернуться на Украину.

Ранее Зеленский сообщил, что отменил часть программы визита в ЮАР.

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