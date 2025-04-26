Вучич показал приготовленного для сына Трампа жареного поросенка

Президент Сербии Александар Вучич опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото жареного поросенка, приготовленного к приезду сына президента США Дональда Трампа — младшего.

Глава государства написал, что многие иностранцы несправедливо говорят, что он тяжелый человек, с которым нелегко разговаривать.

«Но еще никто не сказал, что мы не гостеприимные. Этого поросенка мы приготовили для Дональда Трампа — младшего», — сообщил политик.

В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». Два дня назад стало известно, что Дональд Трамп — младший встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. По данным СМИ, как исполнительный вице-президент The Trump Organization сын президента США работает над расширением сферы недвижимости, розничной торговли, коммерческой деятельности и гостиничного бизнеса.

Ранее Сербия решила поделиться с Россией данными насчет звуковой пушки.