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Сербия поделится с Россией данными насчет звуковой пушки

Брнабич: президент Вучич передаст ФСБ отчет об использовании звуковой пушки
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Djordje Kojadinovic/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич передаст российской Федеральной службе безопасности (ФСБ) отчет об использовании звуковой пушки на протестах в Белграде. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич изданию N1.

Она сообщила, что это будет многостраничный полноценный документ-исследование о применении этого средства в ходе массовых протестов в Белграде. Причем сама Брнабич отметила, что она не знакома с содержанием этого доклада.

Президент Сербии Александар Вучич также подтвердил прибытие в Белград группы представителей ФСБ России для расследования инцидента 15 марта, связанного с заявлениями о применении против участников протеста так называемой «звуковой пушки».

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» сообщила о намерении обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде, посвященной инциденту на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте движения.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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