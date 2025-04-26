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Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах ФРГ

Welt: акции против поддержки Украины прошли в Веймаре, Дортмунде и Берлине
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Markus Schreiber/AP

В нескольких городах Германии прошли массовые демонстрации правых сил и контрпротесты, участники которых выступили против военной и финансовой помощи Украине. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на данные полиции.

В Веймаре на акцию правого объединения «Вместе за Германию» пришли около 1100 человек, тогда как контрдемонстрация собрала 850 участников. В Дортмунде попытки прорвать полицейское оцепление привели к беспорядкам: около 300 контрдемонстрантов пытались приблизиться к месту митинга, где присутствовали почти 800 человек. В Ройтлингене правоохранители применили перцовые баллончики и дубинки против агрессивных участников контрпротеста.

«Объединение «Вместе за Германию» выступает за усиление пограничного контроля и прекращение помощи Киеву. Контрдемонстрации не всегда остаются мирными», — отмечает издание.

В феврале в Берлине свыше 30 тысяч человек вышли на акцию протеста против правых сил. Люди собрались в центре столицы Германии, чтобы принять участие в демонстрации «за демократию и против правого экстремизма и расизма».

Ранее стало известно, сколько лет Европа еще сможет помогать Украине.

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