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Россию признали владельцем церкви и кладбища в Ницце

Nice-Matin: суд во Франции признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце
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Depositphotos

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции подтвердил право собственности России на церковь святых Николая и Александры и православное кладбище Кокад в Ницце. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

Решение урегулировало многолетний спор с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), управлявшей этими объектами.

Ассоциация ACOR, основанная в 1923 году, обязана передать ключи от церкви на улице Лоншан и кладбища Кокад. В феврале 2021 года суд Ниццы признал право РФ на участки у Свято-Николаевского собора, но оставил за ACOR церковь и кладбище.

Церковь святых Николая и Александры, построенная в конце XIX века, и кладбище Кокад исторически связаны с русской диаспорой. ACOR, сохраняя контроль над объектами, поддерживала их деятельность, но судебные споры о собственности велись с 2015 года. Это кладбище в Ницце является вторым по размерам русским кладбищем во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа.

Ранее во Франции нашли девять саркофагов, пролежавших в земле 1300 лет.

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