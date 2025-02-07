Во Франции найдены 9 саркофагов, пролежавших в земле 1300 лет

Во Франции найдены девять саркофагов, пролежавших в земле 1300 лет, пишет Le Figaro.

Раскопки, начатые археологическим отделом региона Бордо, принесли впечатляющие результаты. На площади Ренодель были найдены девять саркофагов эпохи Меровингов, датируемых V–VIII веками. Однако находки не ограничились этим: археологи также обнаружили следы погребальных практик, относящихся к XVII веку. Среди них — три захоронения в гробах (XI–XIII века) и четыре могилы в открытом грунте или гробах (XV–XVII века). Всего на месте раскопок было выявлено от 20 до 30 могил.

«В Средние века кладбища обычно располагались рядом с церквями. Поэтому такие находки вполне ожидаемы, учитывая близость к церкви Сент-Круа», — объясняет Камиль Ванхов, руководитель раскопок.

Археологи предполагают, что это лишь начало серии открытий. С конца февраля раскопки будут расширены.

«Мы надеемся найти еще больше захоронений. Это долгосрочный проект, который продлится несколько недель», — отмечает Ванхов.

Городская администрация Бордо планирует организовать экскурсии на место раскопок уже весной. Это позволит жителям и гостям города оценить масштаб открытия и его историческую значимость.

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