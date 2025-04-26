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Зеленский не провел вторую встречу с Трампом в Ватикане

«РБК-Украина»: вторая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане не состоялась
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане не состоялась, несмотря на ожидания украинской стороны. Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник, Трамп покинул мероприятие, не оставив времени на дополнительные переговоры.

Издание «Страна.ua» подтвердило, что офис Зеленского рассчитывал на встречу.

«Мы надеялись продолжить диалог, но график президента США был строго спланирован», — отметил источник, близкий к украинской делегации.

В субботу Владимир Зеленский провел встречу с Трампом в Ватикане. Президент Украины назвал «хорошей» встречу с американским лидером. Зеленский выразил надежду, что у этого разговора будет результат. В частности, они с Трампом обсудили «полное и безусловное» прекращение огня, защиту жизней людей, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения военного конфликта.

Ранее Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время.

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