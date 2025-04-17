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В МИД заявили, что удар Taurus будет прямым вмешательством ФРГ в конфликт

Захарова: удар Taurus будет прямым вмешательством ФРГ в конфликт
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Angelika Warmuth/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала возможную передачу Германией при новоизбранном канцлере Фридрихе Мерце дальнобойных ракет Taurus Украине.

По ее словам, Мерцу нужно уяснить, что удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расцениваться Москвой как прямое участие Берлина в конфликте на стороне Киева.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту. В ФРГ призвали Мерца ознакомиться с «секретной информацией» прежде чем давать ВСУ Taurus.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британия поддержала идею Мерца передать Украине ракеты Taurus.

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