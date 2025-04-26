Трамп и глава ЕК договорились о встрече в ближайшее время

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились провести переговоры в ближайшее время. Об этом сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.

«Находясь в Риме, они согласовали необходимость встречи, но конкретная дата пока не назначена», — уточнил собеседник агентства.

Также источник подтвердил, что во второй половине дня в субботу фон дер Ляйен проведет в Риме встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Да, такие планы есть», — заявил он.

В субботу украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Трампом в Ватикане. Президент Украины назвал «хорошей» встречу с американским лидером. Зеленский выразил надежду, что у этого разговора будет результат. В частности, они с Трампом обсудили «полное и безусловное» прекращение огня, защиту жизней людей, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения военного конфликта.

Ранее в Европе открыто призвали Трампа к эскалации конфликта с Россией.