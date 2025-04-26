Украинский политолог назвал сроки для Киева в случае отказа от мирного договора

Бортник: при продолжении конфликта у Киева не будет времени даже до ноября

Если президент Украины Владимир Зеленский откажется подписывать мирное соглашение и продолжит военные действия, у его армии не останется времени даже до ноября. Таким мнением поделился директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала журналиста Виталия Дикого, комментируя заявление главы США Дональда Трампа о том, что Зеленский рискует потерять всю страну.

Бортник подчеркнул, что рациональное зерно в словах американского лидера есть. Он согласился, что время сейчас работает не на Украину.

Также эксперт обратил внимание на слова украинских властей, которые заверяют, что есть запас вооружений до ноября. Бортник напомнил заявление главы украинского МВД Игоря Клименко, который объявил об отсутствии ракет ПВО, способных справляться с натиском российских военных.

«Первым последствием отсутствия американской помощи станет прекращение украинских наступательных операций, при этом ПВО Украины станет дырявой и все это на фоне интенсификации ударов со стороны ВС РФ. Россия накопит большие запасы ракет и начнет запускать не по 100 дронов, а по 100 ракет», — предположил Бортник.

Он также предрек, что вслед за США Украине перестанут помогать и другие союзники.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что ситуация на Украине сейчас плачевна. По словам американского президента, у Владимира Зеленского есть только два выхода: либо заключить мир с Россией, либо он потеряет всю страну.

Трамп отметил, что думал, что с Зеленским «будет проще» договориться. Он подчеркнул, что украинский лидер отвергает все ключевые предложения Вашингтона по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл условие окончания конфликта на Украине.