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В Омане начался третий раунд переговоров Ирана и США

Tasnim: третий раунд переговоров между США и Ираном начался в Маскате
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Третий раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики начался в Маскате при посредничестве Омана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

24 апреля администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по ядерной программе.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли Тель-Авив атаковать ядерные объекты Тегерана.

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