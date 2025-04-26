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На Украине признали, что Зеленского «все послали»

Депутат Рады Дубинский: союзники отвернулись от Зеленского
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Ludovic Marin/Reuters

Западные союзники отвернулись от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в «перемогу» то, что Владимира Александровича — по сути — все послали», — подчеркнул он.

Дубинский отметил, что Франция убеждает Украину принять территориальные уступки, Великобритания, как лидер «коалиции желающих», передумала посылать миротворцев.

Сообщалось, что план американского президента Дональда Трампа по Украине предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.

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