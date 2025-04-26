Признание Крыма не станет уступкой украинского лидера Владимира Зеленского, такой шаг будет признанием реальности. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности», — подчеркнул он.

25 апреля Дональд Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки по Украине Крым «останется в составе России». Американский лидер подчеркнул, что Зеленский, как и все остальные, это тоже понимает.

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что Крым воссоединился с Россией уже давно. По словам Трампа, большинство жителей полуострова говорят на русском языке, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.

Ранее в Госдуме исключили, что Зеленский и НАТО смогут изменить позицию Трампа о Крыме.