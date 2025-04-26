Депутат Шеремет: Зеленский и НАТО не смогут повлиять на мнение Трампа о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его политику европейские партнеры из НАТО не смогут повлиять на мнение главы США Дональда Трампа о Крыме. Об этом заявил депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с ТАСС.

«Мы видим, что Дональд Трамп подает недвусмысленные сигналы о своей заинтересованности в нормализации отношений между Россией и США. И он полностью отдает себе отчет, что такие отношения начинают строиться с важной или знаковой точки отсчета, которой для России является вернувшийся в родную гавань Крым», — высказался Шеремет.

Депутат выразил уверенность, что международная процедура признания Крыма российским близка к разрешению.

25 апреля Дональд Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки по Украине Крым «останется в составе России». Американский лидер подчеркнул, что Зеленский, как и все остальные, это тоже понимает.

Глава Белого дома отметил, что Крым воссоединился с Россией уже давно. По словам Трампа, большинство жителей полуострова говорят на русском языке, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.

Ранее Европа отказалась признавать Крым российским и донесла это до команды Трампа.