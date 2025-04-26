Индия и Пакистан обменялись выстрелами на пограничной линии контроля

PTI: на линии контроля в Кашмире снова зафиксированы обстрелы с обеих сторон

Военные Индии и Пакистана второй день подряд обмениваются выстрелами на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на источник.

«В ночь с 25 на 26 апреля с различных постов пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире велась неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия. Индийские войска ответили соответствующим огнем», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее в Индии сообщили о подрыве домов двух террористов.