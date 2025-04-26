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Киев выступил еще с одним предложением по решению на Украине

NYT: Киев предложил США использовать активы РФ для восстановления Украины
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина в рамках сделки по решению конфликта предложила США использовать замороженные зарубежные активы России для восстановления страны после боевых действий. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Согласно плану, который оказался в распоряжении The New York Times, не будет никаких ограничений на численность украинских вооруженных сил, «европейский контингент безопасности», поддерживаемый Соединенными Штатами, будет размещен на территории Украины для обеспечения безопасности, а замороженные российские активы будут использованы для устранения ущерба, нанесенного Украине во время войны», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, эти три положения могут оказаться невыполнимыми для Кремля, однако части украинского плана «предполагают поиск общей почвы». Например, в украинских предложениях нет упоминания о полном возвращении Украиной всех территорий, воссоединенных с Россией.

План американского президента Дональда Трампа по Украине предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.

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