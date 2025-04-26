Ким Чен Ын начнет бороться с «наглыми империалистическими пиратами»

Ким Чен Ын спустил на воду эсминец против империалистических пиратов

Северная Корея спустила на воду многоцелевой эсминец в целях борьбы с «наглыми империалистическими пиратами», в церемонии участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рен», который в составе ВМС Северной Кореи будет выполнять задачи по борьбе с «наглыми империалистическими пиратами»», — говорится в сообщении издания.

По словам секретаря Центрального Комитета Трудовой партии КНДР Чо Чона Рёна, 5000-тонный эсминец оснащен самым мощным вооружением, созданным судостроительной промышленностью Северной Кореи. Он подчеркнул, что это событие стало решающим шагом вперед на пути к укреплению военно-морской мощи КНДР.

До этого минобороны КНДР предупредило, что военные учения США и Южной Кореи в регионе с участием американских бомбардировщиков B-1B приведут к негативным последствиям для них самих.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын, возможно, нарушил традицию посещения мавзолея на День Солнца.