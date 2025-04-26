Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын начнет бороться с «наглыми империалистическими пиратами»

Ким Чен Ын спустил на воду эсминец против империалистических пиратов
close
Korean Central News Agency/AP

Северная Корея спустила на воду многоцелевой эсминец в целях борьбы с «наглыми империалистическими пиратами», в церемонии участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рен», который в составе ВМС Северной Кореи будет выполнять задачи по борьбе с «наглыми империалистическими пиратами»», — говорится в сообщении издания.

По словам секретаря Центрального Комитета Трудовой партии КНДР Чо Чона Рёна, 5000-тонный эсминец оснащен самым мощным вооружением, созданным судостроительной промышленностью Северной Кореи. Он подчеркнул, что это событие стало решающим шагом вперед на пути к укреплению военно-морской мощи КНДР.

До этого минобороны КНДР предупредило, что военные учения США и Южной Кореи в регионе с участием американских бомбардировщиков B-1B приведут к негативным последствиям для них самих.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын, возможно, нарушил традицию посещения мавзолея на День Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами