Немецкие власти не имеют права запрещать российскому послу в ФРГ Сергею Нечаеву участвовать в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Саксонии Йорг Урбан в соцсети Х.

«Во время Второй мировой войны Красная армия заплатила самую большую цену кровью. Как федеральный МИД может советовать не разрешать представителям из РФ присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне, мне совершенно непонятно», — выразил свое негодование Урбан.

Политик также посоветовал властям Германии присмотреться к тем, кого они поддерживают на Украине. В частности, он упомянул украинского президента Владимира Зеленского, который, по словам Урбана, почитает Степана Бандеру и других националистов, ответственных за геноцид евреев, немцев и поляков.

До этого угрозы со стороны германского Бранденбурга о недопуске на церемонию в честь 80-летия Победы в Берлине прокомментировал сам посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что российским гражданам не требуется специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма, а также торжественно отметить День Победы в общедоступных местах.

16 апреля в пресс-службе администрации госоргана ФРГ сообщили, что послы РФ и Белоруссии не приглашены в парламент Германии 8 мая на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны и разгрома нацизма.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.