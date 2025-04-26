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В России раскрыли, почему Германия откажется от поставок ракет Taurus Украине

Пушков: Германия не будет поставлять ракеты Taurus Киеву из-за запрета США
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AP

Поставок ракет Taurus Киеву со стороны Германии, скорее всего, не будет, так как США запретили Берлину передавать это дальнобойное оружие в распоряжение ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Сколько бы (будущий канцлер Германии Фридрих. — прим. ред.) Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет», — подчеркнул он, комментируя сообщения СМИ о том, что США запретили Германии передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине, поскольку в них содержатся американские критические компоненты.

По словам Пушкова, на этом фоне независимой от США Германии в ближайшей перспективе не будет.

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В свою очередь премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер заявил, что дальнобойные ракеты Taurus нужны самой Германии.

Ранее министр обороны Германии заявил об интимной связи немцев с оружием.

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