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В Германии высказались о поставках ракет Taurus для Украины

Премьер Баварии Зедер: Taurus нужны самой Германии
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Angelika Warmuth/Reuters

Дальнобойные ракеты Taurus нужны самой Германии. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

Так он прокомментировал возможные поставки крылатых ракет Украине.

«Прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть», — сказал премьер Баварии.

По словам Зедера, решение по поставкам Taurus будет принимать будущий канцлер Германии.

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

При этом генсек Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш призвал Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus. Министр обороны Борис Писториус недавно заявлял, что именно эта информация сыграла определенную роль в решении действующего канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.

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