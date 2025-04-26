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На Западе оценили ситуацию с кибербезопасностью на Украине

Bloomberg: кибербезопасность Украины подорвана после сокращения помощи США
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Кибербезопасность Украины оказалась подорвана после сокращения помощи от США, пишет Bloomberg.

Как отмечают авторы публикации, после прихода к власти президента США Дональда Трампа десятки специалистов, которые занимались киберподдержкой на сотнях украинских объектов, потеряли свои контракты. В частности, многие контракты не были выполнены, подрядчики не успели завершить уже начатые работы, а поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения не были реализованы.

В качестве примера журналисты привели в пример контракт на $128 млн, заключенный между Агентством США по международному развитию (USAID) и компанией DAI Global LLC в 2020 году.

До этого РИА Новости со ссылкой на подпольное движение «Stop Grave» сообщало, что подразделение кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.

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