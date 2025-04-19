Украинские спецслужбы курируют мошенников, терроризирующих россиян

Подразделение кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. Об этом РИА Новости рассказали в подпольном движении «Stop Grave».

«Точно знаем, что это курируют из подразделения кибербезопасности. Полиграфолог приходит периодически, проверяет работников. Куратора из СБУ знает только руководитель и менеджер зала», — сообщил он.

Сотрудники украинских спецслужб приносят базы данных, а также ставят задачи мошенникам по звонкам россиянам, подчеркнули в подполье.

До этого мошенники стали красть у россиян деньги под предлогом фальшивых фотосессий.

Принимая облик настоящего фотографа, как в социальных сетях, так и в жизни, мошенник организует для доверчивого россиянина выездную сессию для того, чтобы сделать хорошие фотографии. Первыми жертвами таких «съемок» стали фотомодели — они рассказали, что мошенник предлагал сам ввести номер и другие данные банковских карт, а затем поехать в «живописное место» для фотосессии.

Кроме того, мошенники стали красть деньги у россиян, притворяясь сотрудниками полиции, которые изымают деньги якобы для проверки подлинности купюр. По данным полиции, преступники убеждают жертв в том, что являются полицейскими, по телефону. После этого потерпевшие собирают наличные деньги и передают их работающему с мошенниками курьеру.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.