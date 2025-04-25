Песков на фоне гибели генерала Москалика заявил о необходимости быть начеку

Песков заявил о необходимости быть начеку в связи с гибелью генерала Москалика

В связи с убийством заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика необходимо быть начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Это, наверное, лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — подчеркнул он.

Песков обратил внимание на то, что «киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность».

59-летний Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.