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Дипломаты из десятков стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Замглавы МИД Панкин и послы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместители министра иностранных дел России и послы различных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.

Это мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как уточнили в российском дипломатическом ведомстве, на церемонию были приглашены все аккредитованные в Москве послы, включая представителей недружественных государств.

На мероприятии присутствовали заместители главы МИД Российской Федерации — Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Среди послов участвовали представители США, Израиля, Палестины, Беларуси, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республики, Нидерландов, КНДР, Греции и других стран.

Накануне в деревне Щекутино Московской области состоялась торжественная церемония зажжения Огня Памяти на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. В числе бойцов дивизии были и сотрудники Гострудсберкасс. Огонь Памяти был зажжен от девяти частиц пламени Вечного огня, доставленных из девяти российских городов-героев.

Ранее Лавров сообщил, что французские депутаты хотят приехать в РФ на День Победы.

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