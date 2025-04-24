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На мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

Огонь Памяти в деревне Щекутино зажгли от частиц пламени из городов-героев
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Пресс-служба Сбера

В подмосковной деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, бойцами которой в том числе были сотрудники Гострудсберкасс. Зажжение прошло от девяти частиц пламени Вечного огня, взятого на мемориалах каждого из девяти российских городов-героев. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера, организовавшего акцию.

В финансовой организации отметили, что таким образом стремились объединить память о героях войны и отдать дань подвигу сотрудникам финансовой сферы, внесшим вклад в Победу.

В Севастополе, Керчи, Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске и Москве прошли торжественные церемонии с участием ветеранов и тружеников тыла, на которых пламя переносили в специальные капсулы для дальнейшей транспортировки.

Частицы пламени Сбер доставил в Щекутино в именных инкассаторских автомобилях банка, названных в честь городов-героев.

Огонь Памяти на мемориале в Щекунино будет поддерживаться в течение десяти часов.

Присутствовавший на церемонии заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов процитировал слова из произведения Роберта Рождественского: «Покуда сердца стучатся, — помните! Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!»

Он отметил, что Сбер уже 10 лет заботится о мемориале в Щекутино.

«Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы», — сказал Станислав Кузнецов.

Объединение частиц пламени в единый Огонь Памяти он назвал символом единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу.

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